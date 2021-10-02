Замглавы МИД Грушко рассказал о сертификации «Северного потока — 2»

Фото: YouTube/Россия 24

Для сертификации отечественного газопровода «Северный поток — 2» предприняты все необходимые шаги, в том числе и в области права. Об этом в субботу, 2 октября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Процедуры идут, трудно сказать, какие юридические закорючки могут использовать противники этого проекта, — передает его слова ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никакой паузы в работе перед запуском газопровода «Северный поток — 2» нет, все идет своим чередом. По его словам, смена власти в ФРГ может повлиять на сроки запуска объекта.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.