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«Жить можно»: риелтор объяснил, кому в Москве нужны «микростудии»

Игорь Синельников

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Жить можно»: риелтор объяснил, кому в Москве нужны «микростудии»
Фото: Pexels

Спрос на крайне маленькие квартиры резко вырастет, если увеличится число таких законных предложений: в компактном жилье заинтересованы молодежь и одинокие люди. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал риелтор Константин Барсуков, комментируя новость о продаже в Москве квартиры площадью девять квадратных метров.

По словам эксперта, подобные предложения крайне востребованы на рынке из-за низкой стоимости.

— Думаю, такая квартира улетит мигом. Цена у этого жилья небольшая: человек скорее предпочтет жить в отдельной маленькой квартире, чем в «коммуналке» с общими санузлом и кухней. Чем меньше стоит товар, тем больше на него спрос при нормальных потребительских свойствах. Жить в этой квартире можно? Можно, — рассказал Барсуков.

Специалист отметил, что маленькое жилье готовы покупать те, у кого не хватает денег на «настоящую» однокомнатную квартиру. Так, подобную жилплощадь выбирают студенты или пары, не планирующие заводить детей в ближайшем будущем, заметил собеседник «ВМ».

Он подчеркнул, что маленькие квартиры востребованы не только у молодежи.

— Небольшая жилплощадь подходит для одиноких мужчин после развода в семье. Студия для них будет в самый раз, — заметил эксперт.

При этом, по словам Барсукова, именно молодежь чаще всего готова пожертвовать комфортом ради приобретения своей квартиры. В случае увеличения количества предложений на рынке популярность «микростудий» значительно вырастет, заключил собеседник «ВМ».

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