Квартиры по девять «квадратов» начали продавать в Москве

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Вешняки Карта всех событий

Очень маленькие квартиры-студии начали продавать в столице. На рынке недвижимости впервые появилось предложение приобрести жилье площадью девять квадратных метров, сообщили риелторы.

Такая студия выставлена на продажу в многофункциональном жилом комплексе в районе Вешняки на востоке Москвы. Появление такого жилья эксперты связывают с повышением цен на квартиры в мегаполисе и сокращением их средней площади из-за этого.

Стоимость такого размера студии составляет около трех миллионов рублей.

Отмечается, что российская столица далеко не первопроходец в этом вопросе. Мировой тренд на мини-жилье существует в Нью-Йорке, Гонконге, Риме, Париже и других крупных городах. Там квартиры менее десяти «квадратов» можно было найти еще с 2010-х годов.

— С одной стороны, маленькие студии — экономичное временное решение жилищного вопроса, с другой — удачное инвестиционное вложение, — отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Гендиректор Optima Developmen Давид Худоян добавил, что такими квартирами обычно интересуются активные молодые люди, которые очень мало времени проводят дома, им нужно место лишь для ночевки, передает издание «Известия».

Эксперт предупредила о новых рисках при покупке недвижимости. К ним относятся неожиданный иск от супруга продавца квартиры и наличие материнского капитала.