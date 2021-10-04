Андрей Бочкарев заявил, что транспортная связка СВХ и СЗХ открыта на девять месяцев раньше

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Движение по транспортной связке Северо-Западной и Северо-Восточной хорд (СЗХ и СВХ) открыто на девять месяцев раньше запланированного срока. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Завершен очередной важный этап реализации масштабного проекта создания системы хордовых магистралей Москвы: сегодня на девять месяцев раньше планового срока открыто движение по транспортной связке, соединяющей Северо-Восточную и Северо-Западную хорды, — рассказал он.

Работы проводились от участка СВХ возле Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Для сооружения связки построили 8,1 километра дорог, два переезда через МЦК, два моста через реку Лихоборка, а также сопутствующие дорожно-уличные сети. Кроме того, вдоль дорог разбили 3,7 гектара газона, посадили 74 дерева и почти 1,2 тысячи кустарников.

По словам заммэра, строительство позволит снизить нагрузку на многие столичные магистрали.

— Снизится нагрузка на важные вылетные магистрали – Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, северный участок МКАД, а также Ботаническую, Енисейскую, Сельскохозяйственную улицы, Сигнальный проезд и ряд других улиц. Улучшится транспортное обслуживание свыше 730 тыс. жителей районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное, Головинский, — отметил Бочкарев.

При сооружении связки инженеры учли возможность создания пешеходного перехода к Главному ботаническому саду Российской академии наук.

— Перед нами стояла задача интегрировать новую жилую застройку, которая сегодня возводится в округе, с крупным парковым ансамблем. Лестничный сход, расположенный у опоры первого моста, защищен от атмосферных осадков специальным накрытием, далее подземная пешеходная галерея с сопутствующими техническими помещениями проходит через тело мостовых сооружений и связывается с прогулочной сетью Главного ботанического сада РАН, — заявила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Для безопасного возведения сооружений в акватории реки Лихоборки также учтены все условия.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд. По его словам, благодаря соединению этих магистралей, можно пересечь всю столицу с востока на запад и обратно, не заезжая в центр. Это значительно ускорит движение, ведь через хорды оно осуществляется практически в бессветофорном режиме.

Собянин также отметил, что СВХ достроена уже на 80 процентов и глава города надеется, что к следующему году она будет полностью готова.