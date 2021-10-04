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Народный календарь. Чего нельзя есть 5 октября, чтобы уберечься от несчастья и проблем со здоровьем

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя есть 5 октября, чтобы уберечься от несчастья и проблем со здоровьем
Фото: pixabay/cattalin

5 октября Православная церковь почитает память ветхозаветного пророка Ионы. Также в этот день чтут память Ионы Яшезерского, святых Фоки Синопского и Фоки Вертоградаря.

В этот день запрещается употреблять в пищу рыбу. Не стоит также ее ловить, продавать или покупать. В противном случае вы можете привлечь в свой дом беды и несчастья, это приведет к проблемам со здоровьем.

Если с березы еще не все листья опали, то снег выпадет поздно. Если много паутины летает, осень будет теплой, а холода наступят нескоро.

Праздники

Всемирный день учителя

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers).

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в Северном полушарии и с весенними каникулами — в Южном.

День работников уголовного розыска России

Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил положение об организации отделов уголовного розыска.

Профессионалы уголовного розыска ежегодно раскрывают почти 70 процентов уголовных дел: убийства, разбои, грабежи, кражи. Кроме того, сотрудники уголовного розыска ежегодно разыскивают преступников и без вести пропавших граждан. Первоочередными задачами угрозыска являются недопущение представителей криминалитета во властные структуры, предупреждение террористических актов, борьба с организованной преступностью, пресечение каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя есть 5 октября, чтобы уберечься от несчастья и проблем со здоровьем

События

Впервые исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль»

В Петербурге, в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу по случаю бенефиса выдающегося артиста, театрального деятеля и педагога Ивана Дмитревского «придворными актерами Ее Императорского Величества Екатерины II по письменному дозволению от правительства» 5 октября 1782 года была впервые исполнена комедия из пяти действий «Недоросль» Дениса Фонвизина.

Однако огромную популярность у публики и читателей комедия получила не только из-за мастерски поставленной общественно-политической проблематики, но и из-за чрезвычайно ярких и жизненных образов отрицательных персонажей, живости диалога, юмора, многих быстро вошедших в пословицу цитат («Не хочу учиться — хочу жениться»; «Вот злонравия достойные плоды»).

Во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь

Декретом Национального конвента, принятым 5 октября 1793 года, в период Французской революции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь, объявивший начало новой эры.

Первым ее днем стала дата провозглашения республики — 22 сентября 1792 года. Календарь знаменовал разрыв с традициями, дехристианизацию и «естественную религию», ассоциируемую с природой.

В Лондоне основан ПЕН-клуб

5 октября 1921 года в Лондоне начала действовать организация, получившая название ПЕН-клуба, или просто ПЕН. Эта организация объединила активную часть литературного мира (писателей, поэтов, журналистов) с целью оказывать помощь и содействие всем представителям литературного сообщества, пострадавшим за свои убеждения, произведения, подвергающимся всякого рода гонениям со стороны властей или оказавшимся по каким-то причинам в трудном жизненном положении.

Члены организации взяли на себя обязанность защищать свободу слова и прессы всеми доступными законными средствами, а также бороться с произвольной цензурой в отношении литературных произведений и журналистских публикаций. Кроме всего, ПЕН-клуб является противником использования литературных произведений и журналистики с целью фальсификации фактов для достижения определенных политических или личных целей.

Родились:

1943-й — Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР;

1944-й — Александр Михайлов, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР;

1947-й — Брайан Джонсон, британский музыкант и поэт, вокалист австралийской рок-группы AC/DC;

1975-й — Кейт Уинслет, британская актриса, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и др.;

1976-й — Рамзан Кадыров, президент Чечни (с 2007 года).

Именины отмечают: Вениамин, Андрей, Макар, Николай, Мартин, Александр, Федор, Кузьма, Петр.

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