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Кинокритик выразил сомнения в успехе фильма, снятого на МКС

Ирина А. Игнатенко

Общество
Кинокритик выразил сомнения в успехе фильма, снятого на МКС
Фото: Роскосмос

Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал съемки фильма «Вызов» на МКС и предположил, будет ли этот фильм успешным.

По его мнению, сама по себе акция со съемками в космосе — очень коммерчески привлекательная. Кроме того, был сделан верный выбор режиссера, Так как Клим Шипенко создает фильмы, собирающие хорошую кассу.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что для хайпа идея — очень крутая, но примут ли этот фильм зрители — большой вопрос.

— Что будет дальше – не очень понятно, потому что полноценный успех фильма зависит не от первого хайпа, а от сарафанного радио, которое обеспечивается, только если картина по-настоящему хороша, — сказал он в комментарии ФАН.

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплеровапроведет на космической станции около 10 дней.

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