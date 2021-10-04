Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Малый и средний бизнес Москвы за 2021 год внес в городской бюджет на 29,7 процента больше платежей

Михаил Алимов

Город
Малый и средний бизнес Москвы за 2021 год внес в городской бюджет на 29,7 процента больше платежей
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

За восемь месяцев 2021 года малый и средний бизнес столицы внес в городской бюджет на 27,3 процента больше налоговых и неналоговых платежей. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в департаменте финансов города Москвы.

— Всего за восемь месяцев 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса и индивидуальными предпринимателями в столичный бюджет перечислено 468,6 миллиарда рублей. Это на 107,3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря продолжающемуся экономическому росту в столице и мерам поддержки городских и российских властей, московский малый и средний бизнес увеличил долю платежей в бюджет на 29,7 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 27,3 процента выросли платежи, если сравнивать с 2019. Это свидетельствует о восстановлении сектора экономики после пандемийного кризиса, сообщила руководитель ведомства Елена Зяббарова.

В секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) задействованы более 3,5 миллиона человек — это почти четверть экономики города.

Отмечается, что рост платежей разнится у предпринимателей, выбравших тот или иной способ налогообложения. Например, поступления по упрощенному налогообложению выросли в 1,5 раза и составили 112,9 миллиарда рублей. По патентному рост составил 20,9 процента, а предприниматели перечислили 3,3 миллиарда.

— Сфера оказания услуг – одна из наиболее пострадавших отраслей в период действия карантинных ограничений. Тем не менее, восстановление уровня потребления за счет отложенного спроса, а также изменение потребительского поведения горожан определяют высокую динамику развития отрасли. Фиксируется постепенное увеличение мобильности населения, восстановление туризма, гостиничного бизнеса, сектора общественного питания, — рассказала Зяббарова.

Приток налогов от сферы услуг вырос в Москве на 62 процента и составил 28,3 миллиарда рублей.

Также выросли отчисления от операций с недвижимым имуществом, от транспортной отрасли, предприятий торговли и обрабатывающей промышленности. Индекс производства в Москве вырос на 25,3 процента по сравнению с прошлым годом.

В августе сообщалось, что Москва расширила перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса. В число приоритетных видов деятельности для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) включили также предоставление в аренду (сдача внаем) собственного недвижимого и движимого имущества (кроме земельных участков, жилых домов, многоквартирных домов, квартир и других жилых помещений). К ним не относится предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга) и деятельность по обслуживанию территорий и зданий.

Читайте также:
БюджетМоскваМСП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте