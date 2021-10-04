Малый и средний бизнес Москвы за 2021 год внес в городской бюджет на 29,7 процента больше платежей

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

За восемь месяцев 2021 года малый и средний бизнес столицы внес в городской бюджет на 27,3 процента больше налоговых и неналоговых платежей. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в департаменте финансов города Москвы.

— Всего за восемь месяцев 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса и индивидуальными предпринимателями в столичный бюджет перечислено 468,6 миллиарда рублей. Это на 107,3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря продолжающемуся экономическому росту в столице и мерам поддержки городских и российских властей, московский малый и средний бизнес увеличил долю платежей в бюджет на 29,7 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 27,3 процента выросли платежи, если сравнивать с 2019. Это свидетельствует о восстановлении сектора экономики после пандемийного кризиса, сообщила руководитель ведомства Елена Зяббарова.

В секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) задействованы более 3,5 миллиона человек — это почти четверть экономики города.

Отмечается, что рост платежей разнится у предпринимателей, выбравших тот или иной способ налогообложения. Например, поступления по упрощенному налогообложению выросли в 1,5 раза и составили 112,9 миллиарда рублей. По патентному рост составил 20,9 процента, а предприниматели перечислили 3,3 миллиарда.

— Сфера оказания услуг – одна из наиболее пострадавших отраслей в период действия карантинных ограничений. Тем не менее, восстановление уровня потребления за счет отложенного спроса, а также изменение потребительского поведения горожан определяют высокую динамику развития отрасли. Фиксируется постепенное увеличение мобильности населения, восстановление туризма, гостиничного бизнеса, сектора общественного питания, — рассказала Зяббарова.

Приток налогов от сферы услуг вырос в Москве на 62 процента и составил 28,3 миллиарда рублей.

Также выросли отчисления от операций с недвижимым имуществом, от транспортной отрасли, предприятий торговли и обрабатывающей промышленности. Индекс производства в Москве вырос на 25,3 процента по сравнению с прошлым годом.

В августе сообщалось, что Москва расширила перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса. В число приоритетных видов деятельности для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) включили также предоставление в аренду (сдача внаем) собственного недвижимого и движимого имущества (кроме земельных участков, жилых домов, многоквартирных домов, квартир и других жилых помещений). К ним не относится предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга) и деятельность по обслуживанию территорий и зданий.