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МЧС проверит системы оповещения с сиренами по всей России 6 октября

Виктория Сикерина

Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами по всей России 6 октября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Масштабная тренировка населения с включением сирен и систем оповещения проведет МЧС в среду, 6 октября, во всех регионах страны. Об этом сообщили в понедельник, 4 октября, в пресс-службе ведомства.

В МЧС России отметили, что начало учебной тренировки назначено на 10:40 по местному времени.

— 6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что после этого заменят эфиры теле- и радиоканалов менее чем на одну минуту.

При этом в МЧС объяснили, что такие тренировки необходимы для отработки быстрого реагирования и донесения до граждан необходимой информации о возможных опасностях. Также в ведомстве попросили граждан сохранять спокойствие во время подачи звуковых сигналов, рассказали на официальном сайте МЧС России.

В четверг, 30 сентября, прошли крупные учения спасателей около Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-26) в Южном административном округе (ЮАО) Москвы.

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