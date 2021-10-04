Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль «Кульбит» пройдет в доме культуры «Берендей»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Кульбит» пройдет в доме культуры «Берендей»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
проспект Маршала Жукова, д. 76Карта всех событий

Дом культуры «Берендей» с 6 по 30 октября приглашает взрослых и детей на фестиваль технического творчества «Кульбит». Гостей ждут 12 интерактивных площадок с увлекательными мастер-классами.

Участники фестиваля смогут напрямую познакомиться с техническим творчеством: освоить азы пилотирования гоночных дронов, самостоятельно запрограммировать домашнюю метеостанцию, придумать собственные предметы внутри компьютерной игры, распечатать их с помощью 3D-принтера, поработать с природными материалами.

Старт фестивалю 6 октября даст программа «Осенний орнамент из гипса». Далее пройдут следующие тематические форумы: «Комната мечты», «Тайны игровой текстуры», «Я в игре», «Сам себе синоптик» и «К полету готов».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте дома культуры.

Музей «Садовое кольцо» с 4 октября представляет выставку «История одного праздника», посвященную Дню Великой октябрьской социалистической революции.

Дата 7 ноября на протяжении семидесяти лет при советской власти была главным праздником. В музее содержится множество предметов, которые выпускались ежегодно к празднику: открытки, чашки, плакаты, памятные медали, значки и многое другое.

Читайте также:
ФестивалиДетитворчество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте