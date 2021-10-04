Фестиваль «Кульбит» пройдет в доме культуры «Берендей»

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Дом культуры «Берендей» с 6 по 30 октября приглашает взрослых и детей на фестиваль технического творчества «Кульбит». Гостей ждут 12 интерактивных площадок с увлекательными мастер-классами.

Участники фестиваля смогут напрямую познакомиться с техническим творчеством: освоить азы пилотирования гоночных дронов, самостоятельно запрограммировать домашнюю метеостанцию, придумать собственные предметы внутри компьютерной игры, распечатать их с помощью 3D-принтера, поработать с природными материалами.

Старт фестивалю 6 октября даст программа «Осенний орнамент из гипса». Далее пройдут следующие тематические форумы: «Комната мечты», «Тайны игровой текстуры», «Я в игре», «Сам себе синоптик» и «К полету готов».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте дома культуры.

Музей «Садовое кольцо» с 4 октября представляет выставку «История одного праздника», посвященную Дню Великой октябрьской социалистической революции.

Дата 7 ноября на протяжении семидесяти лет при советской власти была главным праздником. В музее содержится множество предметов, которые выпускались ежегодно к празднику: открытки, чашки, плакаты, памятные медали, значки и многое другое.