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Выставка «История одного праздника» открылась в музее «Садовое кольцо»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «История одного праздника» открылась в музее «Садовое кольцо»
Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва
Москва, пр-т Мира, д. 14 Карта всех событий

Музей «Садовое кольцо» представляет выставку «История одного праздника», посвященную Дню Великой октябрьской социалистической революции.

Дата 7 ноября на протяжении семидесяти лет при советской власти была главным праздником. В музее содержится множество предметов, которые выпускались ежегодно к празднику: открытки, чашки, плакаты, памятные медали, значки и многое другое.

7 ноября граждане страны советов выходили на демонстрацию с плакатами и транспарантами, проводились военные парады и выступления первых лиц государства.

Памятные подарки дарились близким людям и коллегам, вручались на работе.

Выставка открыта с 4 октября по 28 ноября, сообщается на сайте музея.

Музей Победы 5 октября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в торжественном открытии новой экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

Посетители увидят экспонаты нового музейного пространства и посмотрят планы его будущих видов. Судьбы и героические подвиги участников Битвы за Москву раскроются в девяти тематических разделах, в пространствах декораций, созданных с потрясающей исторической достоверностью, через яркие художественные образы, с помощью мультимедийных технологий.

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