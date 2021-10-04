Эксперт оценил значение открытия лауреатов Нобелевской премии по медицине

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Открытие, за которое Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине, дает ключ к управлению болью. Об этом «Миру 24» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова и гендиректор компании «Митотех» Максим Скулачев.

Обладателями премии стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, открывшие молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний.

— Эти открытия позволили разгадать одну из важных загадок того, как устроена связь между внешним миром и нашим мозгом. Давно известно, что, если взять раскаленный прут и приложить к пальцу, будет больно. Но до конца XX века не было известно, почему, — отметил эксперт.

Как пояснил Скулачев, благодаря этому открытию теперь ученые знают механизмы связи человеческого тела с окружающей средой в таких очень важных аспектах, как передача ощущений температуры и прикосновений.

С практической точки зрения это открытие дает возможность управлять болью.

— Ведь если мы знаем механизм того, как возникает боль, то мы можем этим управлять, — уточнил он.

Ранее стало известно, что лауреаты Нобелевской премии 2021 года получат награды в своих странах из-за пандемии.