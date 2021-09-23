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Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах из-за пандемии

Анастасия Волоснова

Общество
Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах из-за пандемии
Фото: nobelprize.org

Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах из-за пандемии коронавируса в конце текущего года. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказали организаторы.

По их данным, на церемонию в Стокгольме смогут попасть местные жители. Лауреатов объявят в период с 4 по 11 октября, а вручение планируют провести 10 декабря.

— В середине октября комитет объявит формат празднования Нобелевской премии в Осло, — говорится в сообщении.

Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен пояснил, что организаторы с помощью современных технологий планируют выходить на большую аудиторию.

— Неопределенность из-за изменения ситуации с пандемией и возможностью международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат свои медали и дипломы в своих странах, — приводит РИА Новости слова директора.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 97-ю строчку в Академическом рейтинге мировых вузов (ARWU-2021). Это лучший результат среди отечественных учебных заведений, сообщают в воскресенье, 15 августа, организаторы рейтинга ShanghaiRanking Consultancy.

В рейтинг попадает тысяча лучших университетов со всего мира. Их сравнивают по различным показателям — от наличия Нобелевских премий и научных публикаций у выпускников и сотрудников до среднего показателя академической деятельности.

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