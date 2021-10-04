Владимир Путин предложил Александру Авдееву стать врио губернатора Владимирской области

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 октября, предложил Александру Авдееву стать временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, и тот согласился.

До этого лидер государства принял отставку главы региона Владимира Сипягина, который избрался в Государственную думу РФ.

— На каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, и хочу пожелать вам успехов. Но разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона, — сказал Путин Авдееву.

Также президент России подчеркнул, что на должности губернатора следует постоянно работать с людьми и взаимодействовать с общественными организациями.

В разное время Александр Авдеев был депутатом Госдумы от «Единой России», заместителем главы Калужской области и мэра Обнинска.

Новый врио Владимирской области подчеркнул, что, хотя он и не до конца разбирается в проблемах региона, но основные силы планирует направить на здравоохранение, лекарственное обеспечение и развитие экономического потенциала области.

— Постараюсь сделать все на благо владимирцев, — передает РИА Новости слова Авдеева.

Ранее Владимир Путин установил празднование Дня отца в третье воскресенье октября. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 4 октября.