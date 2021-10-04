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Владимир Путин установил День отца в третье воскресенье октября

Виктория Сикерина

Общество
Владимир Путин установил День отца в третье воскресенье октября
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин установил празднование Дня отца в третье воскресенье октября. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 4 октября. Документ опубликован на официальном электронном портале правовой информации.

— В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, — говорится в тексте указа.

Указ вступил в законную силу в день его подписания, то есть 4 октября.

Первый День отца в России состоится 17 октября.

В пятницу, 1 октября, Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова (посмертно) медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

Также Путин в пятницу, 1 октября, подписал указ о созыве первого заседания Государственной думы восьмого созыва. Оно состоится 12 октября.

Помимо этого, лидер государства освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его избранием депутатом Государственной думы. Также он освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в нижнюю палату парламента.

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