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Путин освободил Васильева от должности своего советника

Полина Долганова

Политика
Путин освободил Васильева от должности своего советника
Фото: vk.com/pravitelstvo_rd

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его избранием депутатом Государственной думы. Соответствующий документ в пятницу, 1 октября, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, — говорится в постановлении. Уточняется, что документ вступает в силу в день его подписания.

До этого президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в нижнюю палату Федерального собрания.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Российский президент 1 октября подписал указ о созыве первого заседания Госдумы, которое состоится 12 октября.

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