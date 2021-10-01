Путин освободил Васильева от должности своего советника

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Президент России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его избранием депутатом Государственной думы. Соответствующий документ в пятницу, 1 октября, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, — говорится в постановлении. Уточняется, что документ вступает в силу в день его подписания.

До этого президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в нижнюю палату Федерального собрания.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Российский президент 1 октября подписал указ о созыве первого заседания Госдумы, которое состоится 12 октября.