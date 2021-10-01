Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 октября, подписал указ о созыве первого заседания Государственной думы восьмого созыва. Оно состоится 12 октября. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

— Постановляю созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов, — отмечается в указе.

Постановление вступает в силу в тот же день, когда документ был официально опубликован.

Также 1 октября Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его избранием депутатом Государственной думы. Кроме того, президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в нижнюю палату Федерального собрания.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Члены восьми партий прошли в Государственную думу РФ по итогам обработки 100 процентов протоколов избирателей. По федеральному округу это партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».