Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин наградил медиков за большой вклад в борьбу с COVID-19

Виктория Храменкова

Общество
Путин наградил медиков за большой вклад в борьбу с COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденами Пирогова медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусом посмертно. Соответствующий указ, подписанный Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить: Орденом Пирогова Авакумян Надежду Андылясовну — врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» (посмертно), Улумбекову Марину Николаевну — медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» города Гая, Оренбургская область (посмертно), — говорится в документе.

В пятницу, 1 октября, Путин наградил орденами актрис Ирину Мирошниченко и Татьяну Кравченко. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени также наградили артистов Евгения Киндинова и Станислава Любшина, орденом Дружбы были награждены артисты Александр Лазарев, Александр Сирин, Борис Василевский и Иван Агапов.

Читайте также:
КоронавирусВладимир ПутинНаграды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте