Путин наградил медиков за большой вклад в борьбу с COVID-19

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Президент РФ Владимир Путин наградил Орденами Пирогова медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусом посмертно. Соответствующий указ, подписанный Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить: Орденом Пирогова Авакумян Надежду Андылясовну — врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» (посмертно), Улумбекову Марину Николаевну — медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» города Гая, Оренбургская область (посмертно), — говорится в документе.

В пятницу, 1 октября, Путин наградил орденами актрис Ирину Мирошниченко и Татьяну Кравченко. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени также наградили артистов Евгения Киндинова и Станислава Любшина, орденом Дружбы были награждены артисты Александр Лазарев, Александр Сирин, Борис Василевский и Иван Агапов.