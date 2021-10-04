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Юристы дали оценку публикации «досье Пандоры»

Ирина А. Игнатенко

В мире
Юристы дали оценку публикации «досье Пандоры»
Фото: Pixabay

Юрист Михаил Барщевский заявил, что не видит нарушений закона в переоформлении российскими чиновниками зарубежных активов на родственников и знакомых.

— Никаких нарушений в этом нет. Когда появилось законодательство, запрещающее российским чиновникам иметь зарубежные активы в виде ценных бумаг, счетов и так далее, все переоформили и выполнили требование закона, — пояснил он в комментарии ИА «НСН».

Он также не усмотрел конфликта интересов в ситуации с офшорными активами родственников госслужащих.

В свою очередь юрист Валерий Ванин считает, что данные расследования могут быть использованы для шантажа. Он отметил, что досье может стать инструментом давления на многих политиков, ведь опубликована только часть расследования.

«Досье Пандоры» — документ, который 3 октября обнародовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В досье собраны сведения о возможной причастности ряда политиков и известных людей к офшорным схемам вывода капиталов.

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