Максим Дунаевский оценил музыку в современном российском кино

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Композитор Максим Дунаевский в интервью ФАН оценил музыку, которая звучит в российском кино.

По его мнению, в современном российском кино забыли про понятие вкуса. Необходимы передовые технологии записи и честного, объективного, профессионального отбора музыкального материала.

— В кино исчез мощный институт редакторов, который ставил бы заслон любой халтуре, будь то тексты или музыка, а также ограничивал бы волюнтаризм продюсеров и режиссеров. Редакторы в СССР прекрасно разбирались в этих вопросах, музыка в советских фильмах была высочайшего качества, — отметил он.

Дунаевский подчеркнул, что многие песни из советских кинофильмов любит и современная публика, а то, что можно услышать в кино сегодня, — «вкусовщина, сплошная серая масса».

Напомним, что всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» проходит в столице до 16 ноября.