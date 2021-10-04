Владимир Путин назначил замглавы Минстроя Егорова врио губернатора Тамбовской области

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 октября, предложил заместителю министра строительства Максиму Егорову стать временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области. В ответ тот заявил, что готов к новой должности.

— Максим Борисович, у вас сегодня работа, прямо скажем, на переднем крае, потому что Министерство ЖКХ, стройка — это один из самых востребованных, горячих участков, который напрямую связан с результатами по стране и для конкретных людей. Вы в Москве живете, как относитесь к предложению, которое вам сделано? — заявил лидер государства.

Максим Егоров не стал скрывать, что такое назначение для него — это вызов. Однако он поблагодарил президента РФ за доверие и согласился возглавить областную администрацию. По словам госслужащего, ему понятны задачи, которые необходимо реализовать в регионе.

— Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках нацпроектов: это жилье, городская среда и нацпроект «Экология», — подчеркнул новый врио губернатора Тамбовской области.

Также он заключил, что регион хороший и крепкий, а он постарается сделать его еще лучше, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Александру Авдееву стать временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, и тот согласился.