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Новый сервис отслеживания скорыхпоявился в Петербурге

Ирина А. Игнатенко

Общество
Новый сервис отслеживания скорыхпоявился в Петербурге
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Петербурге стало возможным отслеживать местоположение машины скорой помощи при экстренном вызове, сообщает издание «Невские новости». До этого сервис был доступен только в двух районах.

Начальник отдела по связям с общественностью СПб ГУП «Информационно-аналитического центра» Иван Петров пояснил, что доступ к интерактивной карте движения автомобиля скорой помощи будет даваться не во всех случаях. Вызов на телефоны 103 или 112 должен быть экстренным.

Если вызову будет присвоен подобный статус, то в срочном порядке его передадут ближайшей бригаде скорой помощи. На мобильный телефон, с которого он был сделан, автоматически придет сообщение. В нем пользователь сможет увидеть карту с указанием месторасположения скорой и примерное время ожидания.

Ранее стало известно, что подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест построили на юге Москвы.

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