Подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест построили на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Ленинская Слобода, 5к3 Карта всех событий

Новая подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест появилась в столичном районе Даниловский. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что ведомство уже выдало заключение о соответствии подстанции требованиям проектной документации. В настоящее время ее готовят к вводу в эксплуатацию.

Трехэтажное здание возвели за счет городского бюджета по адресу улица Ленинская Слобода, дом 5, корпус 3. Его площадь составила около трех тысяч квадратных метров. В нем расположились кабинеты заведующего, а также старшего врача и фельдшера. Кроме того, подстанция имеет зал совещаний на 50 человек, комнаты отдыха сотрудников, психологической разгрузки и учебно-методический класс.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Здесь обустроили автостоянку, площадки для отдыха, установили скамейки и урны.

По словам Войстратенко, сотрудники Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве провели на объекте все необходимые проверки.

— Выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по проверке качества работ и применяемых материалов, — рассказал он.

Глава ведомства также добавил, что на подстанции был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

9 сентября руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в Москве за счет средств городского бюджета ведется строительство 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров.