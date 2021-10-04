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Национальный каталог бактерий и вирусов появится в России. Соответствующее постановление подготовили в правительстве РФ. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Ученые смогут эффективно использовать коллекции в своих исследованиях, среди прочего — при изготовлении вакцин, — заявил премьер в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Также Михаил Мишустин добавил, что создание такого документа регламентировано федеральным законом «О биологической безопасности», который подписал президент России Владимир Путин.

— Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, — передает РИА Новости слова Михаила Мишустина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись в двух центрах госуслуг «Мои документы» в столице. По его словам, такая мера позволит быстро и эффективно оказывать людям медицинскую помощь в случае положительного результата.