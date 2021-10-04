Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию теперь можно сдать в двух МФЦ столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись в двухцентрах госуслуг «Мои документы» в Москве. Об этом сообщил в понедельник, 4 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что результаты анализа горожане смогут получить за 10 минут.

— Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию. И в ближайшие недели введем порядка в 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование. Дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому, сделаем его на этой стадии бесплатно. Результат можно получить в течение 10 минут, — заявил Сергей Собянин в ходе координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также мэр Москвы добавил, что информацию о тестировании специалисты будут вносить в единую систему, которая позволит быстро и эффективно оказывать людям медицинскую помощь в случае положительного результата, передает РИА Новости слова Сергея Собянина.

Ранее мэр столицы рассказал, что в Москве показатели заболеваемости COVID пока в два раза ниже пиковых значений. По его словам, среди людей старшего возраста в столице наблюдается самый низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции.