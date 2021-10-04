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Сергей Собянин: В Москве показатели заболеваемости COVID пока в два раза ниже пиковых значений

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: В Москве показатели заболеваемости COVID пока в два раза ниже пиковых значений
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве показатели заболеваемости COVID пока в два раза ниже пиковых значений. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также добавил, что среди людей старшего возраста в столице наблюдается самый низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции.

Глава города также рассказал, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил в Москве 30 процентов. По его словам, показатели заболеваемости пока в два раза ниже пиковых значений.

В Москве можно сделать прививку от COVID-19 на базе 100 государственных поликлиник, а также в торговых центрах и других популярных местах.

До этого сообщалось, что в Москве соцработники вновь начали информировать жителей старшего возраста о возможностях вакцинации от коронавирусной инфекции.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому подарочные наборы «С заботой о здоровье» продолжат выдавать вакцинированным москвичам старше 65 лет до конца года.

Сергей Собянин: В Москве показатели заболеваемости COVID пока в два раза ниже пиковых значений
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