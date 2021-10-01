Москвичи смогут заключить брак в 87 офисах «Мои документы»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители столицы смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке в 87 центрах госуслуг «Мои документы». Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что с мая этого года в 47 офисах «Мои документа» появились некоторые услуги ЗАГС, в том числе выдача справок и повторных свидетельств, а также регистрация брака. По ее словам, наиболее популярная среди москвичей услуга — получение повторных документов ЗАГС.

— Часто люди хотят подтвердить родство и восстановить ветхие документы — уже более 30 тысяч жителей воспользовались этой возможностью в МФЦ и оценили ее удобство, — отметила Анастасия Ракова, добавив, что решение об увеличение центров, в которых оказываются услуги ЗАГС были принято в связи с этим.

В настоящее время столичные центры «Мои документы» предоставляют свыше 280 государственных услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Международный день интернета, 30 сентября, офисы «Мои документы» в Москве напомнили горожанам, что почти половину услуг в столичных центрах можно самостоятельно оформить электронно.

Так, если москвич захочет получить какую-либо услугу, ему необходимо перейти на портал md.mos.ru. На специальной вкладке житель столицы сможет найти весь перечень услуг, которые доступны к оформлению в онлайн-формате.