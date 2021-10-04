«Все шито-крыто»: эксперты объяснили, почему бороться с коррупцией бесполезно

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В Москве задержан глава концерна «Тракторные заводы» в связи с обвинениями в крупной растрате. Следствие требует ареста, ходатайство поступило в Лефортовский суд Москвы. Кроме этого, в СМИ в последнее время упоминались и другие громкие дела, связанные с коррупцией.

Карен Погосов, адвокат, член коллегии адвокатов РФ, Кирилл Кабанов, председатель национального антикоррупционного комитета, и Сергей Петров, полковник в отставке, профессор кафедры безопасности МПГУ, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему в этом году произошло много громких дел, связанных с коррупцией.

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Борьба с коррупцией продолжается

— Все это — звенья одной цепи. У нас уже последние лет 5 идут громкие дела. Но ничего удивительного нет. Ситуация с Раковой интересна, потому что начали раскручивать не только ее историю как бывшего чиновника, но и Сбера, и целого направления, которое связано с цифровизацией. Победить коррупцию не удалось нигде и никак. Понятно, что во власти воруют и ценность одна: деньги. Но тенденция к уменьшению действительно идет, — считает Кирилл Кабанов. — Люди зарабатывают миллиарды. Кого-то прикрывают. Есть интересная тенденция: большой процент гражданских чиновников, которые подозреваются в больших растратах, особенно в сфере нанотехнологий, уезжает. И все шито-крыто. Почему много молодых женщин во власти, которые воруют? Потому что они думают, что женщину не накажут. А во-вторых — у них много разных покровителей.

Сергей Петров считает, что дела, о которых говорят в СМИ, — это лишь верхушка айсберга.

— Я считаю, что это часть стрельбы по воробьям, которой вынуждено заниматься государство, чтобы снизить накал, существующий в обществе. Есть запрос на борьбу с коррупцией. В нашей стране очень большие резервы для усиления борьбы с коррупцией. Во многих отраслях конь не валялся, — считает эксперт.

Карен Погосов подчеркнул, что коррупционные преступления имеют срокдавности.

— Срок давности есть у всех категорий преступлений. Каждое нужно характеризовать по тяжести. Если оно тяжкое, то срок давности — 10 лет. Крупные коррупционные преступления относятся к тяжким, — подчеркивает эксперт.

Напомним, бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Она подозревается в хищении крупной суммы денег у государственной организации «Фонд новых форм развития образования».