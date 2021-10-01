МВД: Экс-замминистра просвещения объявили в федеральный розыск

Фото: roscongress / Анна Горбань

Правоохранители объявили в розыск бывшего министра просвещения России Марину Ракову. Она подозревается в хищении крупной суммы денег у государственной организации «Фонд новых форм развития образования». Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, Ракова проходит обвиняемой в преступлении, предусмотренном уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

— В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск, — рассказала Волк.

Также представитель ведомства отметила, что 30 сентября суд постановил заключить под стражу на два месяца троих фигурантов данного дела: двух бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в настоящее время розыском Раковой занимаются следователи. По одной из версий, женщина может находиться в Московской области. По предварительным данным, женщина не пересекала границу РФ, а столичное ГУ МВД просит сообщить о нахождении Раковой всех, кто обладает какой-либо информацией.

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

По данным СМИ, находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

30 сентября источник в правоохранительных органах сообщил, что у Раковой и ее окружения провели обыски.