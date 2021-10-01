Вице-президент Сбербанка объявлена в федеральный розыск

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Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом стало известно в пятницу, 1 октября.

— Она объявлена в федеральный розыск. Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности, — цитирует РИА Новости слова собеседника агентства.

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Ракова подозревается в хищении более 50 миллионов рублей.

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

Видео: РИА Новости / Telegram

По данным СМИ, находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

30 сентября источник в правоохранительных органах сообщил, что у Раковой и у ее окружения провели обыски.