Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вице-президент Сбербанка объявлена в федеральный розыск

Илья Ашуров

Происшествия
Вице-президент Сбербанка объявлена в федеральный розыск
Фото: roscongress / Анна Горбань

Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом стало известно в пятницу, 1 октября.

— Она объявлена в федеральный розыск. Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности, — цитирует РИА Новости слова собеседника агентства.

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Ракова подозревается в хищении более 50 миллионов рублей.

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

Видео: РИА Новости / Telegram

По данным СМИ, находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

30 сентября источник в правоохранительных органах сообщил, что у Раковой и у ее окружения провели обыски.

МошенничествоМВДрозыск подозреваемого
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте