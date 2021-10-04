Ощущение приближающейся проблемы: эксперт оценил риски энергоперехода в Европе

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В Европейском союзе в условиях роста цен на газ в преддверии зимы осознают возможные проблемы из-за массового использования экологически чистых источников энергии. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

— Я не хочу называть это катастрофой, но ощущения приближающейся проблемы не было еще летом. Летом о нем писали только продвинутые. Ближе к осени стали осознавать остальные. Действительно, Европа раскачивается из-за волюнтаристских решений. Если они устраивают население Европы, которое голосует за политиков, которое их принимает, — то, пожалуйста. Если нет — то надо принимать меры, — считает специалист.

По словам Митраховича, Евросоюзу надо ускорить сертификацию «Северного потока — 2», провести расследование деятельности спекулянтов на бирже и принять решение в пользу восстановления собственного производства газа. Кроме того, стоит перестать оказывать давление на углеродные компании, уменьшить налоги за углерод.

Также, по мнению эксперта, европейским властям нужно объяснить населению, что энергопереход на «зеленые» технологии не просто предполагает пересесть с одной машины на другую. Он предполагает качественное сокращение потребления: меньше есть мяса, меньше пользоваться авиаперевозками, отоплением, кондиционером и так далее.

— Вы не можете одновременно сокращать потребление и переходить на «зеленку». Вы либо сокращаете потребление — тогда переходите на «зеленку», либо переходите на нее медленно. Тогда текущий уровень жизни получится сохранить, — заключил Митрахович.

О том, что массовый переход на экологически чистые источники энергии может привести к катастрофе в Европе, в понедельник, 4 октября, писал журнал Forbes. Многие страны из-за роста стоимости газа перейдут на нефть и уголь, тогда как для европейцев такой вариант будет проблематичным из-за массового использования «зеленых» источников.

Обозреватель издания напомнил: когда летом 2021 года случился кризис, европейцам приходилось возвращаться к сгораемому топливу.