Правительство РФ выделило более 5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом
Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на лекарства для зараженных коронавирусной инфекцией граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 4 октября.
Такую меру поддержки обеспечат за счет Резервного фонда правительства.
— Еще более 5,1 миллиарда рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из Резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек, — сообщается на сайте кабмина.
В правительстве подчеркнули, что деньги предназначены для тех пациентов, которые получают медицинскую помощь амбулаторно. Все лекарственные средства будут выдаваться таким гражданам бесплатно по рецепту врача.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании национального каталога бактерий и вирусов в России. Разработка такого документа регламентирована федеральным законом «О биологической безопасности», который подписал президент России Владимир Путин.