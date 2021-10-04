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Правительство РФ выделило более 5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Правительство РФ выделило более 5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом
Фото: Правительство РФ

Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на лекарства для зараженных коронавирусной инфекцией граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 4 октября.

Такую меру поддержки обеспечат за счет Резервного фонда правительства.

— Еще более 5,1 миллиарда рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из Резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек, — сообщается на сайте кабмина.

В правительстве подчеркнули, что деньги предназначены для тех пациентов, которые получают медицинскую помощь амбулаторно. Все лекарственные средства будут выдаваться таким гражданам бесплатно по рецепту врача.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании национального каталога бактерий и вирусов в России. Разработка такого документа регламентирована федеральным законом «О биологической безопасности», который подписал президент России Владимир Путин.

Правительство РФ выделило более 5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусомФото: Вечерняя Москва
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