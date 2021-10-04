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Яхта затонула во время шторма у причала яхт-клуба в Новороссийске

Михаил Алимов

Происшествия
Яхта затонула во время шторма у причала яхт-клуба в Новороссийске
Фото: Пресс-служба СК РФ

Яхта «Керолайн» затонула у причала яхт-клуба «Семь футов» в Новороссийске. По данному факту проводится проверка. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 3 октября. Судно возвращалось с места, где затонул другой корабль — теплоход «Рио». На борту яхты были капитан и три члена экипажа. У «Керолайн» отсутствовал якорь, поэтому судно находилось в дрейфующем положении. Из-за поднявшихся волн его отнесло к причалу № 58, который принадлежит яхт-клубу «Семь футов».

Очередной волной корабль приподняло и бросило прямиком на причал, от удара в корпусе судна возникла пробоина, а затем яхта затонула — на расстоянии 20 метров от края причала.

Отмечается, что никто из членов экипажа не пострадал.

— Следователями произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему, — резюмировала Марковская.

В начале августа сообщалось, что туристическое судно с 18 пассажирами затонуло возле острова Милос в Греции. Согласно данным местного порта, инцидент произошел на расстоянии 16 морских миль от острова. В той местности были зафиксированы ветры мощностью от четырех до пяти баллов по шкале Бофорта.

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