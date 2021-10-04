Умер сооснователь группы «Круг» Михаил Файнзильберг

Фото: Рожденные в СССР / телеканал «Ностальгия»

Ушел из жизни бывший участник группы «Цветы» и сооснователь группы «Круг» Михаил Файнзильберг. Артисту было 67 лет. Об этом сообщили певец Игорь Саруханов и продюсер Евгений Фридлянд на своих страницах в Instagram. Причина смерти на данный момент неизвестна.

— Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память! — написал Саруханов.

Евгений Фридлянд рассказал своим подписчикам, что Михаил Файнзильберг был ему не просто коллегой, но и другом. Их встреча состоялась в 90-е годы, и они сразу стали близко общаться.

— Наша встреча состоялась не в самый лучший момент его жизни: он не мог найти себя в шоу-бизнесе, драматичная история любви подорвала его состояние. Мы отправились в Израиль и записали несколько песен. Потом пытались прорваться на радио и ТВ… Я не смог ему помочь. Он пропал. А через много лет мне прислали фото: он — в одежде монаха у храма Христа Спасителя, — поделился Евгений Фридлянд.

Позже стало известно, что на протяжении долгих лет артист служил в храме Иконы Божьей Матери, был звонарем.

О том, когда состоится церемония прощания с Михаилом Файнзильбергом, пока не сообщалось.