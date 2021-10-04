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Инфекционист посоветовал диабетикам и людям с ожирением привиться от гриппа

Ирина А. Игнатенко

Общество
Инфекционист посоветовал диабетикам и людям с ожирением привиться от гриппа
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев рассказал, кому стоит сделать прививку от гриппа.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается рост активности коронавирусной инфекции во многих регионах и вряд ли это совпадет с подъемом гриппа. Но есть группы населения, которые наиболее подвержены этому заболеванию.

Речь идет о диабетиках, а также о тех, кто страдает ожирением. Людям, у которых есть эти недуги, стоит задуматься о срочной вакцинации от гриппа. Также им стоит сделать и прививку от коронавирусной инфекции, так как в случае заражения болезнь может протекать особенно тяжело у данной категории граждан, передает ФАН.

Ранее стало известно, что более 80 процентов работников сферы образования и здравоохранения сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом 4 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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