В Москве более 80 процентов работников образования и здравоохранения привились от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 80 процентов столичных работников образования и здравоохранения привились от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привилось больше 80 процентов, — рассказал глава города в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам мэра, Москва в числе первых заявила об обязательной вакцинации работающих с населением сотрудников.

— В настоящее время 67 процентов работающих в этих группах, они составляют достаточно большую долю, привились двумя компонентами и 73 процента одним компонентом, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что городские властивновь проведут розыгрыш для вакцинированных горожан.

— Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы. В частности, проводили лотереи, где разыгрывали, в том числе, и машины по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются денежные призы, но и такие серьезные вещи как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул, — пояснил мэр столицы.

До этого Сергей Собянин заявил, что в Москве показатели заболеваемости COVID пока в два раза ниже пиковых значений.

28 сентября мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому подарочные наборы «С заботой о здоровье» продолжат выдавать вакцинированным москвичам старше 65 лет до конца года.