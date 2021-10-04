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Шесть несовершеннолетних пострадали в ДТП на дорогах Москвы за выходные

Михаил Алимов

Происшествия
Шесть несовершеннолетних пострадали в ДТП на дорогах Москвы за выходные
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве за прошедшие выходные произошли пять аварий с участием детей до 16 лет. В них пострадали шесть несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

— Двое из пострадавших — дети дошкольного возраста. Среди пострадавших в ДТП два пассажира автомобиля и четыре пешехода, один из которых был на самокате, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что только за 4 октября произошли еще 2 ДТП с участием детей. Так, 15-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте на Ленинском проспекте. Ее сбил водитель «Тойоты». После инцидента она попала в больницу с ушибом бедра.

Еще одна авария случилась на востоке столицы. На 11-й Парковой улице десятилетний мальчик также перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В итоге — сотрясение мозга и попадание в медучреждение.

В ведомстве призвали родителей напоминать несовершеннолетним о правилах безопасности на дороге и быть им примером в этом.

До этого сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе.

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