Шесть человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На минувшей неделе в Москве произошло 163 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 82 подобных случая.

На втором месте — наезд на пешеходов (57 случаев). При этом в 25 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще в 11 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия.

1/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 2/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 3/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 4/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 5/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 6/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 7/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 8/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 9/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД 10/10 Фото: Пресс-служба ГИБДД

В ГИБДД призвали водителей быть особенно внимательными при движении вблизи пешеходных переходов и в дворовых территориях.

— Граждане, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, пересекайте проезжую часть только по пешеходным переходам и не забывайте при этом спешиваться ради вашей же безопасности, — говорится в сообщении.

ДТП стало меньше по сравнению с прошлой неделей, с 26 июля по 1 августа. Тогда произошло 174 случаев ДТП. При этом число пострадавших было большим и составило 190 человек, еще восемь погибли.