Шесть человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе
На минувшей неделе в Москве произошло 163 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 82 подобных случая.
На втором месте — наезд на пешеходов (57 случаев). При этом в 25 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.
Еще в 11 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия.
В ГИБДД призвали водителей быть особенно внимательными при движении вблизи пешеходных переходов и в дворовых территориях.
— Граждане, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, пересекайте проезжую часть только по пешеходным переходам и не забывайте при этом спешиваться ради вашей же безопасности, — говорится в сообщении.
ДТП стало меньше по сравнению с прошлой неделей, с 26 июля по 1 августа. Тогда произошло 174 случаев ДТП. При этом число пострадавших было большим и составило 190 человек, еще восемь погибли.