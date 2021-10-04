ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

Массовая авария с участием пяти машин произошла на 53-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в понедельник, 4 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ДТП случилось перед развязкой с Троекуровским проездом. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные городские службы.

Из-за столкновения машин транспортное движение на участке затруднено.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

— Перекрыто движение по трем полосам, для проезда доступны две полосы, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В понедельник, 4 октября, в пресс-службе ГИБДД Москвы рассказали, что за прошедшие выходные в городе произошли пять аварий с участием детей до 16 лет. В таких ДТП пострадали шесть несовершеннолетних.

Также в ведомстве добавили, что только за 4 октября произошли еще 2 ДТП с участием детей. Так, 15-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте на Ленинском проспекте, в результате чего ее сбил автомобиль.