Исследующие искусственный интеллект центры получат гранты до одного миллиарда рублей

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Шесть исследовательских центров по искусственному интеллекту (ИИ) до 2024 года получат федеральные гранты до одного миллиарда рублей. Об этом рассказали в понедельник, 4 октября, в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В ведомстве отметили, что мерами поддержки обеспечат Сколковский институт науки и технологий, Московский физико-технический институт (МФТИ), Институт системного программирования имени Иванникова, Университете Иннополис, Высшую школу экономики (ВШЭ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

— Сегодня были отобраны заявки на получение грантов до одного миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» на создание в стране шести исследовательских центров по ИИ до 2024. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит семь миллиардов рублей. Это крайне существенный объем финансирования даже для крупных университетов и научных организаций, и как следствие — это большая ответственность за результат, — заявил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, такие гранты позволят России стать впоследствии лидером на мировой арене по развитию современных технологий.

Примечательно, что изначально в конкурсе на такую меру поддержки претендовали 36 организаций, а после экспертный совет Аналитического центра при правительстве РФ определил победителей.

— Нам необходимы центры создания технологий, чтобы вывести Россию с 20 места в мире в лидерские позиции. Гарантией того, что Центры занимаются нужным делом являются их индустриальные партнеры: они вложат в общей сложности 1,6 миллиарда рублей в работу центров, — передает ТАСС слова вице-премьера.

Также в понедельник, 4 октября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что анимационные компании, которые получат гранты от правительства Москвы, определили в столице. В общей сложности им будет выделено около 84 миллионов рублей.