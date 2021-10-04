Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Исследующие искусственный интеллект центры получат гранты до одного миллиарда рублей

Виктория Сикерина

Общество
Исследующие искусственный интеллект центры получат гранты до одного миллиарда рублей
Фото: mii.mosreg.ru

Шесть исследовательских центров по искусственному интеллекту (ИИ) до 2024 года получат федеральные гранты до одного миллиарда рублей. Об этом рассказали в понедельник, 4 октября, в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В ведомстве отметили, что мерами поддержки обеспечат Сколковский институт науки и технологий, Московский физико-технический институт (МФТИ), Институт системного программирования имени Иванникова, Университете Иннополис, Высшую школу экономики (ВШЭ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

— Сегодня были отобраны заявки на получение грантов до одного миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» на создание в стране шести исследовательских центров по ИИ до 2024. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит семь миллиардов рублей. Это крайне существенный объем финансирования даже для крупных университетов и научных организаций, и как следствие — это большая ответственность за результат, — заявил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, такие гранты позволят России стать впоследствии лидером на мировой арене по развитию современных технологий.

Примечательно, что изначально в конкурсе на такую меру поддержки претендовали 36 организаций, а после экспертный совет Аналитического центра при правительстве РФ определил победителей.

— Нам необходимы центры создания технологий, чтобы вывести Россию с 20 места в мире в лидерские позиции. Гарантией того, что Центры занимаются нужным делом являются их индустриальные партнеры: они вложат в общей сложности 1,6 миллиарда рублей в работу центров, — передает ТАСС слова вице-премьера.

Также в понедельник, 4 октября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что анимационные компании, которые получат гранты от правительства Москвы, определили в столице. В общей сложности им будет выделено около 84 миллионов рублей.

Читайте также:
технологиипредоставление грантовнаучно-исследовательский центр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте