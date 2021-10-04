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Движение на МКАД восстановили после ДТП у Троекуровского проезда

Михаил Алимов

Происшествия
Движение на МКАД восстановили после ДТП у Троекуровского проезда
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 53-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

Движение на внутренней стороне 53 километра МКАД после ДТП восстановлено. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— ДТП произошло по вине заказного частного автобуса 2008 года, у которого отказали тормоза. Пострадавших в ДТП нет, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что массовая авария с участием пяти машин произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. В ведомстве отметили, что ДТП случилось перед развязкой с Троекуровским проездом. На месте инцидента работали экстренные службы. Было перекрыто движение по трем полосам.

В этот же день три автомобиля врезались друг в друга на 40-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги. В ведомстве отметили, что ДТП произошло перед пересечением магистрали с Калужским шоссе. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные городские службы. Также из-за аварии затруднено транспортное движение по дублеру.

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