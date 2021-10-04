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Кибератаку на Facebook, Instagram и WhatsApp сочли маловероятной

Дарья Чентаева

Общество
Кибератаку на Facebook, Instagram и WhatsApp сочли маловероятной
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp вряд ли стал последствием кибератаки. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудников компании Facebook Inc, которые пожелали остаться анонимными.

По словам собеседников издания, Facebook, Instagram и WhatsApp имеют слишком разные характеристики, чтобы подвергнуться одной и той же кибератаке.

— Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака, — говорится в материале.

Кроме того, сотрудники Facebook не могут войти в офисы, чтобы решить проблему интернет-сбоев, потому что их пропуски перестали работать, сообщает издание.

Ранее, многие пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру начали массово сообщать о глобальных сбоях в работе сервисов. В понедельник, 4 октября, после 18:34 по московскому времени были зафиксированы первые сообщения о неполадках. Больше всего заявлений поступило от жителей в США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и России. В Instagram и Facebook наблюдается сбой в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером, в WhatsApp возникают трудности с отправкой сообщений

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