Психолог заявил, что сбои в работе соцсетей могут положительно влиять на людей

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Сбои в работе социальных сетей могут помочь в осознании зависимости от интернета. Именно это является первым шагом для решения проблемы. Об этом заявил психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Несмотря на это, люди, склонные к гиперопеке, могут чувствовать повышенную тревожность в такие моменты. Это связано с тем, что они не могут поддерживать связь с близкими людьми. Эту проблему нужно решать заранее — готовиться и понимать, что такая ситуация может произойти в любой момент.

— У зависимых от просмотра ленты будет состояние, как будто им нечем себя занять, как будто какая-то пустота образовалась, но для них это не будет настолько травмирующе, — сказал Хорс в беседе с РИА Новости.

Чувство пустоты может оказаться полезным, отметил психолог. Поскольку оно может привести к осознанию того, что у человека есть зависимость от соцсетей.

После 18:34 по московскому времени были зарегистрированы первые сообщения о масштабных сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На тот момент в Instagram и Facebook наблюдались неполадки в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникли трудности с отправкой сообщений.