Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог заявил, что сбои в работе соцсетей могут положительно влиять на людей

Виктория Храменкова

Общество
Психолог заявил, что сбои в работе соцсетей могут положительно влиять на людей
Фото: pixabay

Сбои в работе социальных сетей могут помочь в осознании зависимости от интернета. Именно это является первым шагом для решения проблемы. Об этом заявил психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Несмотря на это, люди, склонные к гиперопеке, могут чувствовать повышенную тревожность в такие моменты. Это связано с тем, что они не могут поддерживать связь с близкими людьми. Эту проблему нужно решать заранее — готовиться и понимать, что такая ситуация может произойти в любой момент.

— У зависимых от просмотра ленты будет состояние, как будто им нечем себя занять, как будто какая-то пустота образовалась, но для них это не будет настолько травмирующе, — сказал Хорс в беседе с РИА Новости.

Чувство пустоты может оказаться полезным, отметил психолог. Поскольку оно может привести к осознанию того, что у человека есть зависимость от соцсетей.

После 18:34 по московскому времени были зарегистрированы первые сообщения о масштабных сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На тот момент в Instagram и Facebook наблюдались неполадки в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникли трудности с отправкой сообщений.

Читайте также:
Психологисоцсетисбой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте