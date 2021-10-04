Пользователи Gmail сообщают о неполадках в работе сервиса

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В США пользователи почтового сервиса Gmail сообщают о сбоях в работе. Проблемы подтвердил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что глобальный сбой социальных сетей продолжается уже более пяти часов.

Причины неполадок пока неизвестны. Отмечается, что сбой является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток, сообщил телеканал CNBC.

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках в социальных сетях появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран. Позднее сбои начали наблюдаться в Twitter и Snapchat.

В понедельник, 4 октября, психолог заявил, что сбои в работе социальных сетей могут положительно повлиять на людей. Например, некоторые могут осознать свою зависимость от социальных сетей.