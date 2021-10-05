Россия возобновила авиасообщение с Данией, Перу и Испанией

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Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Также география полетов расширена в Индию и Испанию.

Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Со вторника, 5 октября, авиакомпании России могут запустить рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга (четыре рейса в неделю на каждом направлении), а также на Тенерифе из Москвы (два рейса в неделю), передает ТАСС.

Из Москвы в Джибути российским авиакомпаниям можно будет осуществлять два рейса в неделю, как и в Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт-Петербурга в Копенгаген также два рейса в неделю.

Регулярное авиасообщение будет формально возобновлено уже с 62 странами.

Отмечается, что данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах по возобновлению полетов ни в одну из этих стран. Также не все из открытых стран готовы принимать туристов.

1 октября «ВМ» писала, что в Ассоциации туроператоров России считают, что открытия европейских направлений для туристов не стоит ждать до конца года.