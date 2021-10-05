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Трое людей погибли при пожаре в Северном Чертанове

Виктория Храменкова

Происшествия
Трое людей погибли при пожаре в Северном Чертанове
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Сумской проезд, 17к2 Карта всех событий

В Москве в районе Чертаново Северное произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия, три человека погибли. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— В двухкомнатной квартире жилого дома по адресу: Сумской проезд, дом 17, корпус 2 произошел пожар на площади 30 квадратных метров. Спасены 30 человек. Пострадали семь человек, из них трое позже скончались в машине скорой помощи — мать и двое детей, — передает собеседник «ВМ».

Отмечается, что на данный момент пожар потушен.

В понедельник, 4 октября, в центре столицы на Лесной улице произошел пожар в четырехэтажном административном здании. Инцидент произошел в доме 30 на Лесной улице. Информация о возгорании на первом этаже указанного здания поступила в МЧС в 09:41. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Менее чем через час пожар полностью потушили.

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