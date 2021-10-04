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Пожар произошел в административном здании на Лесной улице в Москве

Илья Ашуров

Марина Найденкова

Происшествия
Пожар произошел в административном здании на Лесной улице в Москве
Фото: Twitter / МЧС Москвы
Россия, Москва, Лесная улица, 30 Карта всех событий

В центре столицы произошел пожар в четырехэтажном административном здании. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в доме 30 на Лесной улице. Информация о возгорании на первом этаже указанного здания поступила в МЧС в 09:41. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Менее чем через час пожар полностью потушили.

В столичном дептрансе сообщили, что в связи с происшествием была перекрыта часть Лесной улицы. Также временно изменены маршруты трамваев №№ 7 и 9. Они ходили до метро «Новослободская», минуя остановку Тверская Застава.

Позже движение полностью восстановили.

В субботу, 2 октября, на севере столицы произошел пожар в подвале жилого дома на Ленинградском проспекте, где располагается ресторан. Пожару был присвоен первый ранг сложности из пяти возможных. Вскоре его ликвидировали.

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