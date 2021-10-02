Пожар произошел в ресторане на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 8к1 Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в подвале жилого дома, где располагается ресторан. Об этом в субботу, 2 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме 8 на Ленинградском проспекте.

— Из системы вентиляции идет густой черный дым, — сказал источник «ВМ».

Также он добавил, что пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Позднее выяснилось, что причиной пожара стало возгорание жировых отложений в вентиляции.

Утром 1 октября, крупный пожар произошел на складе площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. В помещении склада хранились изоляционные материалы. Днем того же дня пожар ликвидировали.