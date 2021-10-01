Склад площадью пять тысяч квадратных метров горит в Новой Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

Пожар начался на складе в Новой Москве, где хранятся изоляционные материалы. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», склад расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. Его общая площадь составляет пять тысяч квадратных метров, площадь возгорания устанавливается. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

— Рядом с объектом располагается еще один большой склад. Существует угроза перехода огня, — сказал собеседник «ВМ».

В Сети появилось видео, снятое недалеко от места происшествия. На нем видно, что от горящего здания исходят черные клубы дыма.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Крупный пожар также недавно произошел в Москве. Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.