Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Крупный пожар на складе в Новой Москве ликвидировали

Илья Ашуров

Марина Найденкова

Происшествия
Крупный пожар на складе в Новой Москве ликвидировали
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, вл18 Карта всех событий

Крупный пожар на складе в Новой Москве ликвидировали. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— В 14:10 пожар ликвидировали. Передвижной лабораторией проводились замеры воздуха, по результатам замеров ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ — прим. «ВМ») не превышено, — заключил собеседник «ВМ».

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
1/3
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
2/3
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
3/3
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пожар произошел утром 1 октября на складе площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. В помещении склада хранились изоляционные материалы.

По словам собеседника «ВМ», пламя охватило большую часть склада — три тысячи квадратных метров. Позже крыша здания обрушилась.

Пожар был локализован в 11:35. В его ликвидации принимали участие более ста пожарных. Также было задействовано 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.

Видео: Департамент ГОЧСиПБ

Крупный пожар также недавно произошел в Москве. Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.

Читайте также:
ПожарыАвиациясклады
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте