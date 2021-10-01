Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, вл18 Карта всех событий

Крупный пожар на складе в Новой Москве ликвидировали. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— В 14:10 пожар ликвидировали. Передвижной лабораторией проводились замеры воздуха, по результатам замеров ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ — прим. «ВМ») не превышено, — заключил собеседник «ВМ».

1/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пожар произошел утром 1 октября на складе площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. В помещении склада хранились изоляционные материалы.

По словам собеседника «ВМ», пламя охватило большую часть склада — три тысячи квадратных метров. Позже крыша здания обрушилась.

Пожар был локализован в 11:35. В его ликвидации принимали участие более ста пожарных. Также было задействовано 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.

Видео: Департамент ГОЧСиПБ

Крупный пожар также недавно произошел в Москве. Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.