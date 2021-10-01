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Крупный пожар на складе в Новой Москве локализовали

Илья Ашуров

Марина Найденкова

Происшествия
Крупный пожар на складе в Новой Москве локализовали
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, вл18 Карта всех событий

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на складе в Новой Москве. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

— Принятыми мерами в 11 часов 35 минут пожар был локализован, — сказал собеседник «ВМ».

В МЧС отметили, что в ликвидации возгорания принимают участие более ста пожарных. Также задействовано 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.

В Сети появилось видео, снятое недалеко от места происшествия. На нем видно, что от горящего здания валят черные клубы дыма.

Видео: Telegram/360tv

В пятницу, 1 октября, пожар начался на складе площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. В помещении склада хранятся изоляционные материалы.

По словам собеседника «ВМ», пламя охватило большую часть склада — три тысячи квадратных метров. Позже крыша здания обрушилась.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Крупный пожар также недавно произошел в Москве. Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.

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